В Муроме наказали организацию «Илья Муромец»

Муромской городской прокуратурой проведена проверка трудового законодательства частной охранной организации «Илья Муромец». Как выяснилось, там не разработали положение о системе управления охраной труда, не разработали и не утвердили программу проведения первичного инструктажа на рабочем месте, а средства индивидуальной защиты выдавали с нарушениями. Также там имели место факты выплаты заработной платы работникам с нарушением установленного законом срока. В этой связи городской прокуратурой в отношении генерального директора ООО ЧОО «Илья Муромец» возбуждены производства об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.27.1 КоАП РФ, а также по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда и невыплата заработной платы). На виновное лицо наложен штраф и вынесено предупреждение. Кроме того, руководителю организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения устранены, виновника привлекли к дисциплинарной ответственности.