Обновление летнего гардероба обойдется владимирцам примерно в 14 тысяч рублей

Специалисты Владимирстата выяснили, во сколько обойдется жителю 33 региона переход на летний вариант одежды. Переодеться для теплого времени года женщинам удастся за 13 927 рублей. Этих денег хватит, чтобы купить платье (3099 рублей), брюки (1938), юбку (2255), блузку (2034) и туфли (4601). Причем по сравнению с прошлым годам подорожала блузка на 23 рубля, юбка – на 91 рубль и брюки – на 174 рубля. Платье и туфли, наоборот, подешевели, - на 154 и 94 рубля соответственно. Мужской летний гардероб обойдется немногим дороже – 14 921 рубль. На лето сильному полу предлагается приобрести джинсы (2629, на 150 рублей дороже, чем год назад), брюки (2483, на 44 рубля дешевле), рубашка (1799, на 104 рубля дороже), кроссовки (4470, дешевле на 38 рублей) и полуботинки (3540, дешевле на 38 рублей).