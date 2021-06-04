На берегу Содышки собрали около 2,5 тонн мусора

фото с сайта городской администрации

Накануне Всемирного дня охраны окружающей среды и Дня эколога, которые отмечаются 5 июня, впервые во Владимире прошла международная экологическая акция «Чистые берега Евразии». Участники мероприятия очищают прибрежную зону и мелководье водоемов от мусора.

Сегодня во Владимире от мусора, веток, и бытовых отходов убирали берег реки Содышка. Акцию поддержали работники мэрии, сотрудники администрации Октябрьского района, представители КТОС, члены Совета молодежи микрорайона Северный, волонтеры. Всего более 30 человек. Общими усилиями участников было собрано порядка 2,5 тонн мусора.