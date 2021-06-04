Во Владимирской области открылись еще два современных ФАПа

Новый ФАП. Фото АВО

Во Владимирской области построено еще два современных ФАПа - в деревне Коурково Вязниковского района и в селе Фетинино Собинского района.

Лицензии были выданы в конце мая – начале июня. Медпункт в Коурково уже начал прием пациентов, в ближайшее время откроется и Фетининский ФАП.

Новый ФАП в Собинском районе будет обслуживать 610 человек. Это не только жители села Фетинино, но и сел Калитеево, Спасское и других деревень.

Как сообщила главный врач Собинской районной больницы Светлана Муравьева, местные жители с нетерпением ждут открытия ФАПа, поскольку старый медпункт из-за аварийного состояния в 2020 году не функционировал.

В деревне Коурково ФАП обслуживает 150 местных жителей. Летом из-за наплыва дачников это число увеличивается как минимум в два раза.

К услугам пациентов – кабинет приема взрослых и детей, смотровой и процедурно-прививочный кабинеты, комната персонала, комфортный холл для ожидания и санитарная комната. В арсенале медиков – электрокардиограф, тонометр для измерения артериального давления, анализаторы глюкозы, холестерина и гемоглобина, автоматический дефибриллятор, портативный аппарат для проведения ИВЛ, пульсоксиметр и другое оборудование.