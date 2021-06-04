Владимирцы смогут увидеть частное солнечное затмение

10 июня небо дарит всем любителям астрономии прекрасный подарок – Кольцеобразное Солнечное затмение, частные фазы которого будут видны на территории Владимирской области.

Во Владимире частное затмение начнется в 13.22 по московскому времени. Наибольшая фаза наступит в 14.26мин и составит 0,267 (т.е. Луна закроет собой Солнце на 26,7%). Закончится частное затмение во Владимире в 15.27.

Владимирский планетарий приглашает всех желающих принять участие в мероприятиях.

10 июня в 12.30 пройдет лекция-сеанс «Солнечные и лунные затмения» (цена билета: 100 руб.) с демонстрацией звёздного неба и оптических эффектов планетария;

В 13.30 -15.30– наблюдение частного солнечного затмения в телескоп и солнечные очки (бесплатно).

Наблюдать Солнце можно только с помощью специальных солнечных очков или других защитных средств для глаз, чтобы не испортить зрение. Наблюдения проводятся при условии ясного неба.

Справки и заявки по телефону: 32-22-90.