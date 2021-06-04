Житель Киржача, выложивший в интернет интимные фотографии знакомой, оправится на обязательные работы

Во Владимире вынесен приговор по делу о незаконном распространении сведений о частной жизни лица, составляющих личную тайну. Шестидесятилетний мужчина в марте-апреле прошлого года разместил в интернете фотографии и видеоролик интимного характера с изображением своей знакомой без ее согласия, которые им были получены ранее в период их совместного общения и составляли личную тайну. Вину он признал полностью. За незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия в средствах массовой информации суд назначил ему наказание в виде 140 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.