Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия4 июня 2021 12:41

Ковровские браконьеры получили крупные штрафы

Они не признали свою вину
Полина НемчиноваПолина Немчинова
КомментироватьОставить комментарий(0)

Ковровским городским судом вынесен приговор двум местным жителям, которые ловили рыбу с помощью электротока. В начале июля прошлого года два товарища на надувной лодке сплавлялись по Староверовской заводи в Ковровском районе. При помощи аккумулятора, электропреобразователя тока, подсачника с электропроводами они осуществляли незаконный вылов рыбы различных пород (щука, окунь, карась, лещ и других пород). Всего была поймана 151 рыба, а ущерб. причиненный государству оценили в 63 тысячи рублей. Оба подсудимых вину так и не признали, но, соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения, суд назначил наказание одному из подельников в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей, а другому - в размере 650 тысяч рублей. Кроме того, им предстоит компенсировать причиненный ущерб. Приговор в законную силу не вступил.