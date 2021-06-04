Ковровские браконьеры получили крупные штрафы

Ковровским городским судом вынесен приговор двум местным жителям, которые ловили рыбу с помощью электротока. В начале июля прошлого года два товарища на надувной лодке сплавлялись по Староверовской заводи в Ковровском районе. При помощи аккумулятора, электропреобразователя тока, подсачника с электропроводами они осуществляли незаконный вылов рыбы различных пород (щука, окунь, карась, лещ и других пород). Всего была поймана 151 рыба, а ущерб. причиненный государству оценили в 63 тысячи рублей. Оба подсудимых вину так и не признали, но, соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения, суд назначил наказание одному из подельников в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей, а другому - в размере 650 тысяч рублей. Кроме того, им предстоит компенсировать причиненный ущерб. Приговор в законную силу не вступил.