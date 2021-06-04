Во Владимирской области 4 июня коронавирусом заболело 47 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 47 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 9 случаев - во Владимире, 7 - в Гусь-Хрустальном, 6 - в Муромском, 5 - в Петушинском, 4 - в Камешковском, 3 - в Александровском районах, по 2 случая в Вязниковском, Кольчугинском, Ковровском районах, по 1 - в Меленковском, Киржачском, Юрьев-Польском, Собинском, Суздальском, Судогодском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 33 735 случаев заболевания (7708 сл. в г. Владимире, 4087 сл. в Гусь-Хрустальном, 3706 сл. о. Муром, 2415 сл. в Ковровском, 2129 сл. в Александровском, 1979 сл. в Петушинском, 1423 сл. в Юрьев-Польском, 1312 сл. в Вязниковском, 1505 сл. в Кольчугинском, 1264 сл. в Суздальском, 1045 сл. в Собинском, 1058 сл. в Киржачском, 934 сл. в Меленковском, 746 сл. в Гороховецком, 771 сл. в Камешковском, 716 сл. в Селивановском, 519 сл. в Судогодском, 418 сл. в г. Радужном).