С начала купального сезона во Владимирской области утонуло два человека

фото ГУ МЧС по Владимирской области

Несмотря на недавний старт купального сезона и пока еще сравнительно низкие для отдыха на воде температуры, во Владимирской области уже произошло несколько несчастных случаев, связанных с гибелью людей на воде.

31 мая спасателям сообщили о том, что в реке Клязьме в районе города Вязники предположительно утонул мужчина 1942 г.р. Были организованы поисковые работы силами аварийно-спасательной службы. Спустя некоторое время водолазы-спасатели подняли из воды тело погибшего мужчины, его личность установлена. Предположительно, он находился рядом с водой в состоянии алкогольного опьянения и мог оказаться в воде из-за неосторожности.

- 1 июня по номеру 112 поступило сообщение о том, что на озере Великом деревни Пирогово Камешковского района у берега обнаружен погибший мужчина и надувная лодка. Личность была установлена, погибший – местный житель 1939 г.р. По предварительной информации, у него могли быть проблемы со здоровьем, которые и повлекли падение с лодки в воду. Информация по обоим трагическим случаям проверяется, - рассказали в областном управлении МЧС.

Жителей региона просят провести беседы со своими пожилыми родственниками, с близкими и родными, у кого имеются проблемы со здоровьем и кто предпочитает отдых на природе.

Кроме того, нужно поговорить и с детьми детьми. Напомните им о том, что их отдых на воде всегда должен быть под контролем взрослых, не разрешайте уходить одним к водоемам или убегать во время семейного отдыха!