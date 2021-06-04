5 июня перекроют центр Владимира

5 июня во время проведения «Зеленого марафона» с 7.00 до 13.30 будет ограничено движение всех видов транспорта по улицам Дворянской и Большой Московской на участке от улицы Студеная Гора до улицы Гагарина.

Объезд транспорта будет осуществляться по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали и улицам Гагарина, Луначарского, Мира, Горького.

Также на это время будут изменены маршруты движения общественного транспорта, следующего по улицам Дворянской и Большой Московской.

Троллейбусные маршруты:

№ 1 - ул.Фатьянова - ул.В.Дуброва - пр-кт Ленина - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира - ул.Добросельская - театр «Разгуляй».

№ 2 и № 8 - на время проведения спортивного мероприятия работать не будут.

№ 5 - ул.Фатьянова - ул.В.Дуброва - пр-кт Ленина - пр-кт Строителей — ул.Мира - ул.Усти на Лабе — Вокзальная площадь

№ 7 - пр-кт Ленина - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира - ВЭМЗ.

Автобусные маршруты:

№ 1С - ул.Элеваторная - ул.В.Дуброва - пр-кт Ленина - ул.Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - ул.Батурина - ул.Мира - ул.Горького - Сельцо.

№ 5 - Внешнее кольцо: ул.Казарменная - пр-кт Ленина - ул.Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - ул.Батурина - ул.Мира - ул.Горького - пр-кт Строителей - ул.Красноармейская - ул.Казарменная.

Внутреннее кольцо: без изменений.

№ 6С - ул.Левино поле - ул.Д.Левитана - пр-кт Ленина - ул.Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - ул.Батурина.

№ 12С - мкр.Мостострой - ул.В.Дуброва - пр-кт Ленина - ул.Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль — ул.Гагарина — ул.Большая Московская — ул.Большая Нижегородская - ул.Добросельская - ул.Комиссарова - ул.Безыменского - ул.Куйбышева.

№ 15 - мкр.Энергетик - пр-кт Ленина - ул.Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - ул.Гагарина — ул.Большая Московская — ул.Большая Нижегородская - ул.Добросельская - ул.Егорова - ул.Комиссарова - ул.Безыменского - гипермаркет «Глобус».

№ 17 - Юго-Западная - ул.Н.Дуброва - ул.В.Дуброва - пр-кт Ленина - ул.Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - ул.Батурина - ул.Мира - завод «Точмаш».

№ 22 - с.Мосино - с.Спасское - пр-кт Ленина - ул.Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - ул.Гагарина — ул.Большая Московская — ул.Большая Нижегородская - ул.Добросельская - Суздальский пр-кт - ул.Комиссарова - ул.Безыменского - гипермаркет «Глобус».

№ 25 - Юго-Западная - ул.Н.Дуброва - ул.В.Дуброва - пр-кт Ленина - ул.Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - ул.Гагарина — ул.Большая Московская — ул.Большая Нижегородская - ул.Добросельская - ул.Егорова - ул.Комиссарова - ул.Безыменского - ул.Куйбышева.

№ 26 - Юго-Западная - ул.Н.Дуброва - ул.В.Дуброва - пр-кт Ленина - ул.Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - ул.Гагарина — ул.Большая Московская — ул.Большая Нижегородская - ул.Добросельская - Суздальский пр-кт - ул.Комиссарова - ул.Безыменского - ул.Куйбышева.

№ 27 - Совхоз «Вышка» - ул.В.Дуброва - пр-кт Ленина - ул.Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - ул.Батурина - ул.Мира - ул.Добросельская - ул.Егорова - ул.Растопчина.

№ 28 - ул.Чайковского - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира - ул.Усти на Лабе — ул.Большая Нижегородская - ул.Большая Московская — ул.Гагарина - Лыбедская магистраль - Октябрьский пр-кт - ул.Студеная гора - пр-кт Ленина — ул.Чайковского (аналогично в обратном направлении).

№ 36 - ул.Офицерская - пр-кт Ленина - ул.Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - ул.Батурина.

Остальные троллейбусные и автобусные маршруты будут работать без изменений.