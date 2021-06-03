ВСМЗ получил в подарок часть уникального сервиза

Валентина Гоголева подарила Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику часть «Лондонского сервиза» второй половины XIX века производства Императорского стеклянного завода. Жительница Феодосии приобрела пять предметов из сервиза в интернете как продукцию советского времени 1950-х годов. Заинтересовавшись необычным декором и качеством материала, она нашла информацию о них на сайте ВСМЗ, и узнав, что в собрании музея-заповедника уже есть предметы этого сервиза, решила подарить часть своей коллекции. Владелица призналась, что ее покорил тот факт, что именно в каталоге Владимиро-Суздальского музея-заповедника размещена самая полная информация о «Лондонском сервизе». Как сообщают в музее, сервиз был изготовлен на Императорском заводе в 1850-е годы, рассчитан на 500 персон и использовался вместе с фарфоровым сервизом в Зимнем и Царскосельском дворцах вместе с фарфоровыми сервизами. Он был самым дорогим из всех других, использовавшихся в императорских дворцах. Все предметы сервиза изготовлены из хорошо очищенного стекла, сваренного по рецепту богемского бессвинцового хрусталя, имеют строгую классическую форму и декорированы широкими гранями с гравированным рисунком виноградной лозы. Разные предметы «Лондонского сервиза» хранятся в коллекциях Государственного Эрмитажа, музея «Петергоф», Музея керамики и «Усадьбы Кусково XVIII века» Государственного Русского музея.