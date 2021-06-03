Во Владимирской области ЕГЭ по русскому языку сдали более пяти тысяч выпускников

3 июня во Владимирской области стартовала сдача самого массового единого госэкзамена по русскому языку, которая займет два дня. На него зарегистрировано 5606 выпускников. Сдача ЕГЭ проходит в 54 пунктах проведения экзамена Владимирской области. Напомним, экзамен по русскому языку – единственный обязательный предмет для получения аттестата в этом году. Для этого нужно набрать минимум 24 балла. Кроме того, результаты ЕГЭ по русскому языку представляются при поступлении в вуз на любое направление подготовки (специальность). Минимальный порог, ниже которого не могут устанавливать проходной балл высшие учебные заведения, – 36 баллов. Выполнить работу из двух частей и 27 заданий школьники должны были за три с половиной часа, а результаты экзамена они узнают 22-23 июня.