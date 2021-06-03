Под Петушками подпольная лаборатория изготовила 30 килограммов наркотиков

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях в суд было передано уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических веществ в особо крупном размере.

Ранее сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с сотрудниками ФСБ обнаружили в заброшенных зданиях Петушинского района нарколабораторию, в которой стояли оборудование емкости с растворами, в составе которых обнаружились наркотические средства мефедрон и амфетамин.

Тогда были задержаны трое мужчин, а расследование дела производили следователи регионального УМВД.

По версии следствия, 22-летний житель Республики Саха (Якутия) вместе с 65-летним родственником нашли в Петушинском районе то самое помещение, которое взяли в аренду для организации нарколаборатории. После этого к теневому бизнесу они привлекли 40-летнего жителя Курской области.

При этом был установлен факт сбыта ими 9 килограммов наркотиков в соседнем регионе, а всего, в общей сложности, мужчины изготовили более 30 килограммов наркотиков. По их задумке, запрещенные вещества они должны были в разных регионах страны.

В скором времени уголовное дело Петушинский районный суд начнет рассматривать данное уголовное дело.