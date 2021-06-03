Во Владимире до конца года перекроют часть улицы Северной

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, из-за строительства будущей автомагистрали движение всех видов транспорта по улице Северная в районе дома №1 «д» будет ограничено до 31 декабря 2021 года включительно.

Этот участок автодороги начинается в районе поликлиники завода «Автоприбор» и проходит до улицы 1-я Пионерская.

Также на Северной будет запрещена остановка от дома 2 «а» по улице Северной до дома 2 «а» по улице Почаевская.

Власти просят водителей отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее искать пути объезда и стоянки.