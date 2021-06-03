В Вязниках гостья обокрала хозяина квартиры после его срочной госпитализации

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи завершили расследование уголовного ела, возбужденного на 35-летнюю местную жительницу. Женщине инкриминируется кража из жилища.

В полицию минувшей зимой обратился местный житель, который сообщил о пропаже из его квартиры бензопилы.

По словам потерпевшего, некоторое время назад его госпитализировали, и несколько недель он провел в больнице, причем дома весь этот период никого не было.

Сыщики установили все обстоятельства и вычислили возможного подозреваемого, которым в результате и оказалась 35-летняя дама.

По версии следствия, в день госпитализации владельца бензопилы она находилась у него дома, но когда поняла, что хозяин вернется не скоро, просто забрала дорогой инструмент и продала его, выручив за пилу 5000 рублей.

Деньги женщина потратила на алкоголь и продукты, но сыщикам удалось найти покупателя пилы и изъять ее, так что инструмент в итоге вернулся законному владельцу.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Вязниковской городской суд.