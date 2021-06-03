В Александровском районе мотоциклист при обгоне врезался в большегруз

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, авария с участием мотоциклиста и грузовой машины произошла 2 июня в 17.00 на 131 километре автотрассы «Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние Дворики».

По предварительной информации Госавтоинспекции, молодой человек 1992 года рождения, управлявший мотоциклом «Хонда», пошел на обгон большегруза «МАН» под управлением 61-летнего водителя. В процессе обгона мотоциклист столкнулся с грузовиком, в результате чего получил различные травмы.

Прибывшие на место аварии врачи «скорой помощи» диагностировали у пострадавшего закрытый перелом бедра, ушиб одного из правых ребер, а также закрытый перелом пальца на правой ноге. Мотоциклиста в результате госпитализировали.

В настоящее время в ГИБДД по факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются.