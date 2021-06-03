Владимирская область укрепляет деловые связи с европейскими компаниями

Момент подписания меморандума.

3 июня в рамках Петербургского международного экономического форума Губернатор Владимир Сипягин и генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг подписали Меморандум о сотрудничестве.

Основные цели выстраивания взаимодействия между администрацией Владимирской области и основным представительством иностранных инвесторов в России – повышение эффективности торгово-экономического и научно-технического потенциала нашего региона, создание благоприятных условий для привлечения и защиты инвестиций, реализация совместных инвестиционных проектов на территории области.

Стороны намерены реализовать совместные проекты по организации мероприятий для европейских компаний, обмену информацией об инвестиционных инициативах и проектах, участию представителей Владимирской области в качестве экспертов, спикеров или партнёров в мероприятиях Ассоциации европейского бизнеса.