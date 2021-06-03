Во Владимирской области планируется создать Национальный научно-исследовательский центр мембранных технологий

Трехстороннее соглашение позволит создать в регионе национальный центр мембранных технологий.

Трёхстороннее соглашение о намерениях об осуществлении инвестиций в рамках Петербургского международного экономического форума-2021, проходящего со 2 по 5 июня, подписали Губернатор Владимир Сипягин, администрация города Владимира и генеральный директор АО «Полимерсинтез» Иван Баженов.

Проект создания во Владимирской области Национального центра мембранных технологий и композитных материалов (НЦМТ) на базе АО «Полимерсинтез» рассчитан на несколько лет. Его реализацию планируется начать в I квартале 2022 года. На проектную мощность Центр должен выйти в 1 квартале 2025 года.

Основной задачей НЦМТ станет обеспечение конкурентоспособности отечественных мембранных технологий на российском и мировом рынках. На это будут направлены проведение экспертизы промышленных систем с использование мембранных технологий, аудит производств с определением «узких» мест и рекомендациями по их решению, разработка новых мембранных технологий по заказу конечных потребителей и внедрение этих технологий, повышение квалификации специалистов заказчика и сервисное сопровождение предприятий.

Отмечается также, что будет создано около 150 рабочих мест, а входящие в команду НЦМТ производители мембран и научно-образовательные организации позволят Центру разрабатывать новые типы мембран для создания индивидуальных решений сложных технологических проблем.