Администрация Владимирской области и компания "Мон’дэлис Русь" заключили инвестиционное соглашение на 2,5 млрд рублей

Подписание соглашения между администрацией Владимирской области и компанией "Мон’дэлис Русь".

3 июня в рамках Петербургского международного экономического форума Губернатор Владимир Сипягин и старший директор интегрированной цепочки поставок Mondel z в Восточной Европе Дмитрий Шаченок подписали соглашение об условиях осуществления инвестиций в расширение производства на кондитерских фабриках в городах Собинка и Покров Владимирской области. На запуск новых производственных линий и модернизацию энергообеспечения предприятий компания направит около 2,5 млрд рублей.

«Мы гордимся тем, что два из трёх российских предприятий «Мон’дэлис Русь» расположены в нашем регионе. Эти производства активно развиваются, на них создаются новые рабочие места, пополняется социально ориентированный региональный бюджет. Убеждён, нас ждут годы успешного сотрудничества, и администрация области продолжит оказывать всемерную поддержку инициативам компании», – отметил Владимир Сипягин.

Старт реализации инвестиционной программы сразу на двух производственных площадках запланирован на август 2021 года. Мощности покровского и собинского заводов планируется увеличить к третьему кварталу следующего года. Обе производственные линии имеют высокий уровень автоматизации, для работы на них потребуются квалифицированные специалисты. В Собинке планируется создать 30 новых рабочих мест, в Покрове – 40.

Новая инвестиционная программа является продолжением проекта по расширению собинской бисквитной фабрики, в рамках которого уже вложено около 2,5 млрд рублей. На заводе построено порядка 20 тысяч квадратных метров производственных и складских площадей, установлена новая производственная линия, которая должна войти в эксплуатацию этим летом.