В Камешковском районе девушке-сироте не предоставили бесплатную квартиру

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях надзорное ведомство провело проверку по обращению жительницы Камешковского района, являющейся сиротой и имеющей в связи с этим право на обеспечение благоустроенным жильем по договору социального найма.

Однако, вопреки закону, жилье девушка так и не получила, в связи с чем и обратилась с жалобой.

Прокурор по итогам проверки обратился в суд, потребовав обязать администрацию Камешковского района предоставить сироте нормальное жилье, однако пока решение суда в законную силу не вступило.