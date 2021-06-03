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Общество3 июня 2021 13:28

В Камешковском районе девушке-сироте не предоставили бесплатную квартиру

В результате она была вынуждена искать правду в прокуратуре
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях надзорное ведомство провело проверку по обращению жительницы Камешковского района, являющейся сиротой и имеющей в связи с этим право на обеспечение благоустроенным жильем по договору социального найма.

Однако, вопреки закону, жилье девушка так и не получила, в связи с чем и обратилась с жалобой.

Прокурор по итогам проверки обратился в суд, потребовав обязать администрацию Камешковского района предоставить сироте нормальное жилье, однако пока решение суда в законную силу не вступило.