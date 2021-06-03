В Радужном нетрезвый буян убил троих знакомых и тяжело ранил одного человека

Как установлено судом, преступление было совершено в ночь с 5 на 6 апреля 2019 года, когда житель Радужного временно поселился в квартире знакомых.

В тот вечер мужчина принял порцию алкоголя, а затем употребил наркотики, после чего ему вдруг показалось, что хозяева сообщат полицейским о том, что он нарушает условия назначенных ему исправительных работ и его отправят за решетку.

36-летний хозяин, а также 57 и 65-летняя женщины пытались успокоить разбушевавшегося гостя, но тот схватил нож и по очереди ударил им сперва мужчину, а затем и женщин.

Все трое скончались на месте преступления от полученных ран, а их гость отправился в местное питейное заведение, где продолжил возлияния в компании знакомой, которую случайно встретил.

После очередного застолья они пришли к даме домой, но там находился мужчина, с которым буян тоже решил расправиться и ударил его ножом. Однако соперник так просто не сдался, оказал активное сопротивление и смог скрыться, что и спасло ему жизнь.

Следователи и полицейские раскрыли преступление буквально по горячим следам. Позже экспертная комиссия признала мужчину вменяемым, но страдающим расстройством личности, осложненным алкогольной зависимостью.

С учетом всех обстоятельств дела суд приговорил его к 24 годам и 1 месяцу колонии строгого режима.