Во Владимирской области в официальный список разрешенных попали 52 пляжа

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, освидетельствование мест для отдыха на воде должно завершиться уже 5 июня.

В частности, во Владимире в летнем сезоне-2021 никаких изменений в составе местных пляжей не произошло. По-прежнему отдыхать можно будет на пруду Верхнем Семязинском, на водохранилище Содышка, на озере Глубоком в Загородном парке, а также на Клязьме, где расположен городской пляж на Верхнем затоне.

В общей сложности по региону в список разрешенных вошли 52 пляжа. С их полным списком можно ознакомиться на официальном сайте регионального главка МЧС.

В чрезвычайном ведомстве напоминают, что разрешенные места для купания оборудованы всем необходимым, также на них несут дежурство спасатели. Купание вне разрешенных мест опасно для жизни и здоровья, так что лучше не рисковать, и плавать там, где это не запрещается.