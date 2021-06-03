В Коврове началось строительство новой школы на 1100 мест

В Коврове на улице Строителей началось, как бы это смешно не звучало, строительство новой школы на 1100 мест.

В этом месте решено открыть еще одну школу, так как для Коврова актуальна проблема второй смены. Около 30 процентов школьников вынуждены учиться после обеда. Только в районе улицы Строителей – три двухсменные школы: №№ 9, 21 и 23. Строится новая школа по типовому проекту. Стоимость работ по контракту составляет 585 млн рублей. В данный момент на объекте ведётся монтаж ограждения, все готово для того, чтобы вырыть котлован, проводится планировка и расчистка территории. Сдать объект обещают к декабря 2022 года.

А вообще для решения проблемы двух смен в Коврове планируется до конца 2025 года построить ещё три новые школы. В будущем году будет введено учебное заведение на 1100 мест в микрорайоне Славный, в 2025 году должны открыться ещё две школы: на 1500 мест в микрорайоне Салтаниха и на 1100 мест − в микрорайоне Текстильщики.