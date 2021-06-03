В произошедшем во Владимирском драмтеатре пожаре обвинили электромонтера

На днях заместитель прокурора города Владимира утвердил обвинительный акт в отношении 54-летнего мужчины, производившего в здании Драмтеатра в момент его возгорания электромонтажные работы.

Как установлено в ходе дознания, проведенного сотрудниками регионального ГУ МЧС, днем 29 июня в результате нарушения электромонтером требований пожарной безопасности в театре вспыхнули горюче-смазочные материалы от «воздействия источника зажигания». Проще говоря — на материалы попала искра от сварки, от чего и занялось пламя.

Согласно обвинительному заключению, ущерб Владимирскому академическому областному театру драмы составил более 353 миллионов рублей.

Уголовное дело, возбужденное по статье «уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности», будет рассматривать мировой суд.