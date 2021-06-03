В Селивановском районе один человек пострадал в сгоревшем частном доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Диспетчерам пожарной охраны информация о горящем доме на улице Пролетарская поселка Новый Быт поступила в 03.14, на место были направлены две пожарные машины и семь огнеборцев.

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, прибывшие на место расчеты увидели, что дом горит открытым пламенем. Вскоре пожарным удалось справиться с огнем, общая выгоревшая площадь составила 84 квадратных метра. В ходе пожара пострадал мужчина 1963 года рождения, других пострадавших не было.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причины, которые привели к возгоранию.