На Муромском направлении временно изменяется расписание электричек

Так, по техническим причинам 3, 7, 8 и9 июня электричка №6064 сообщением Вековка — Муром станет отправляться на 10 минут позже — в 12.44, а на конечную станцию прибудет в 14.17.

Кроме того, технические причины вынудили железнодорожников изменить расписание нескольких поездов, курсирующих между Вековкой, Муромом и Навашино 12 июня:

- электропоезд № 6060 сообщением Вековка – Муром будет отправляться в 5.32 и прибывать на конечную станцию в 7.07,

- электропоезд № 6801 сообщением Навашино – Муром будет отправляться в 7.38 и прибывать на конечную в 7.54,

- электричка № 6802 сообщением Муром – Навашино будет отправляться в 7.09 и прибывать на конечную станцию в 7.26.

Еще одно изменение произойдет 15 июня — в этот день электропоезд №6063 из Мурома до Вековки отправится в 08.20 и прибудет на конечную станцию в 10.06.