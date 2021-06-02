Во Владимире в ДТП на Лыбедской магистрали погиб мужчина на велосипеде

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, около 14.45 23-летний водитель «Газели», ехавший со стороны улицы Большая Нижегородская в сторону Октябрьского проспекта по правой полосе, сбил мужчину на велосипеде.

- Велосипедист пересекал проезжую часть, двигаясь со стороны улицы Батурина справа налево по ходу движения машины, - сообщил дежурный офицер отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области Владимир Кузьмин.

К сожалению, в результате столкновения велосипедист погиб на месте ДТП. Личность погибшего в настоящее время устанавливается, в полиции уточнили, что это был мужчина на вид 50-60 лет.

В настоящее время по факту случившегося в ГИБДД проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.