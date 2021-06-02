Бухгалтер из Гусь-Хрустального, потратившая родительские деньги, получила штраф

Экс-начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования» осуждена за превышение должностных полномочий. С декабря 2019 года по апрель 2020 года бывший начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования», имея доступ к счетам образовательных учреждений МБДОУ «Детские сады» №№1, 3, 5, 9, 12, 27, 29, 34, 37, 38, 40, допустила нецелевое расходование денежных средств, принадлежащих вышеуказанным образовательным учреждениям, на нужды управления образования и МКУ «Централизованная бухгалтерия». Родительскую плату за детей без согласия руководителей детских садов она потратила на установку пластиковых окон в помещениях бухгалтерии и управления образования. Также на эти средства закупили компьютеры и оргтехнику, жалюзи и мебель для бухгалтерии. Ущерб составил 1 297 342 рубля. Ей назначили штраф в размере 60 000 рублей с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления на два года. уд апелляционной инстанции, признав приговор Гусь-Хрустального городского суда законным и обоснованным, не нашел оснований для отмены судебного акта.