Во Владимире руководители администраций вновь лично принимают горожан

С июня возобновляется прием граждан по личным вопросам руководителями органов местного самоуправления города Владимира. Личный прием граждан в приемной по обращениям граждан (г.Владимир, ул.Горького, д.40, каб.222) ведут глава города Владимира и заместители главы администрации города в соответствии с утвержденным графиком. Например .к главе города Андрею Шохину можно попасть утром 22 июня. Предварительная запись на личный прием к главе города Владимира и заместителям главы администрации города по вопросам, входящим в компетенцию администрации города, или конкретному должностному лицу производится специалистами отдела по координации работы структурных подразделений администрации города и взаимодействию с населением управления секретариата главы администрации лично по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.40, каб.220, 221 и по телефону: (4922) 35 33 33, 35 41 26. Запись на прием проводится ежедневно с 8.30 до 12.00 и с 12.30 до 17.00 (кроме выходных и праздничных дней).