Меленковец, убивший бывшую супруг, не смог добиться смягчения наказания

23 декабря 2019 года житель Меленок зверски расправился с бывшей женой из ревности. Взяв в своей квартире нож, он вышел на лестничную площадку и с силой не менее 16 раз ударил женщину в область шеи, грудной клетки, головы и лица. Смерть потерпевшей наступила от проникающих колото-резаных ранений шеи и грудной клетки, осложнившихся острой внутренней и наружной кровопотерей. Сам подсудимый вину не признал, уверяя, что находился в состоянии аффекта, когда наносил удары. Однако суд посчитал, что аффекта не было, признал его виновным в убийстве и отправил в колонию строгого режима на десять лет. Судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда, признав приговор суда первой инстанции законным и обоснованным, оставила судебный акт без изменения, апелляционные жалобы осужденного и его защитника – без удовлетворения.