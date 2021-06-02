В Коврове два человека пострадали в результате столкновения легковых машин

Фото: УГИБДД УМВД России по Владимирской области

По предварительной информации Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 16.40 в районе дома 320 по улице Муромской 68-летний водитель «Чери Тиго» не пропустил «Ладу» четырнадцатой модели, имевшую преимущество.

После столкновения с отечественной легковушкой иномарка врезалась в металлический забор.

Ни пожилой водитель «Чери», ни 20-летний молодой человек, сидевший за рулем «Лады», не пострадали, однако медицинская помощь потребовалась двум пассажирам «четырнадцатой» - у молодого человека 2002 года рождения диагностирован ушиб левого бедра, у другого пассажира 2001 года рождения диагностировали ушиб грудной клетки. К счастью, госпитализация никому из них не потребовалась.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины произошедшего, по данному факту проводится проверка.