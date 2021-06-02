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Общество2 июня 2021 15:44

Владимирцев приглашают на обсуждение проекта планировки территории под "Леруа Мерлен"

Свои замечания можно оставить до 21 июня
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Городская администрация представила на обсуждение общественности проект планировки части территории микрорайона «Питомник», расположенной в районе торгового центра «Глобус», на которой планируется разместить гипермаркет "Леруа Мерлен".

С документом можно ознакомиться на сайте мэрии или в кабинете № 528 в управлении архитектуры и строительства на Октябрьском проспекте, 47.

"Леруа Мерлен" займет площадь 8,1 гектара, в том числе зона делового, общественного и коммерческого назначения –составит 5,1 га, зона автомобильного транспорта — 3,2 га.

"Леруа Мерлен" будет располагаться в восточной части участка, а парковка — в западной части. Между «Глобусом» и "Леруа Мерлен" будет сделана остановка общественного транспорта.

Проект планировки территории будет представлен на официальном сайте мэрии до 21 июня. До этого срока владимирцы могут вносить к нему свои предложения и замечания.

Напомним, "Леруа Мерлен" хочет открыть торговый центр во Владимире в 2022 году.