В "Палатах" покажут работы художника Шубина и старые карты Владимирской губернии

С 4 июня в «Палатах» откроется выставка «Пространство времени». Автор представленных на выставке графических работ – заслуженный художник России Александр Шубин.

Большую часть работ (59 произведений) предоставил Музей истории Обнинска, где уже более 60 лет живет художник. Две гравюры Шубина из собственной коллекции показывает Владимиро-Суздальский музей.

Мастер получил известность своими офортами с планами и видами старых российских городов. Именно на Владимирской земле родилась серия: Муром, Судогда, Гусь-Хрустальный, Владимир, Юрьев-Польский.

Однако Шубин не является художником одной темы. Он любит технику – и появляется парадоксальная серия «Автомобильный век», он путешествует по дальним странам – и создаётся серия «Время путешествий». Наконец, он показывает нам иные, космические миры и времена – рождаются серии «Планета», «Направление поиска». Все они представлены на выставке.

Философия мастера и он сам позволили дополнить экспозицию логическим приложением – десятью старыми картами Владимирской губернии, чтобы зритель мог и с их помощью совершать свои «путешествия» во времени и пространствах шубинских гравюр.

В творческой зоне каждый может попробовать себя в роли картографа и создать реальный или фантастический вид или план в духе выбранного времени.