В Муроме в батутном центре нарушали противопожарную безопасность

В Муроме прокуратура и спасатели проверили исполнение законодательства в сфере противопожарной безопасности в детском батутном центре SkyPark. Как оказалось, в центре в ненадлежащем состоянии были пути эвакуации, отсутствовала информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации, не было обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определения класса зоны. В этой связи городским прокурором генеральному директору ООО «Спорт Инвест» - создателю центра - внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, должностное лицо ответственное за пожарную безопасность привлечено к дисциплинарной ответственности. Также по постановлению прокурора генеральный директор центра привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение правил противопожарной безопасности) в виде предупреждения.