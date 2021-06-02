На выставке в Суздале покажут дорожные и спортивные мотоциклы

С 4 июня по 5 сентября в музейном комплексе «Кремль» (Суздаль) пройдет выставка «Два колеса» из собрания Владимиро Суздальского музея заповедника. На выставке будут представлены дорожные и спортивные мотоциклы производства Ковровского завода имени Дегтярева, а также спортивный инвентарь и фотоматериалы.

Ковров – город во Владимирской области, в котором производили не только оружие, но и мотоциклы. В августе 1916 г. было начато строительство Ковровского пулеметного завода. В 1946 году в рамках послевоенного частичного перехода на производство гражданской продукции, на заводе началось создание мотоциклов.

Первой моделью был К-125. С 1950-х гг. на заводе выпускали дорожные и спортивные мотоциклы. Модели «Ковровец» и «Восход» экспортировались в десятки стран мира, успешно участвовали в международных соревнованиях. Всего с момента выпуска первого мотоцикла на заводе было произведено более 8 миллионов единиц техники.

Посетители выставки смогут узнать об истории завода, а главное, поближе познакомиться с ковровскими мотоциклами, в том числе и с редкими спортивными образцами.