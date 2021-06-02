В Коврове за плохие дороги наказан начальник отдела улично-дорожной сети

О том, что в городе оружейников одни из самых худших дорог в регионе, СМИ пишу очень давно, однако ситуация в лучшую сторону почти не меняется. Поэтому в связи с многочисленными публикациями Ковровская горпрокуратура совместно с отделом ГИБДД провели проверку в области обеспечения безопасности дорожного движения.

В первую очередь проверили центральные улицы Коврова и пришли к выводу, что состояние их действительно оставляет желать лучшего. Речь идет об улицах Еловой, Космонавтов, Муромской, Летней, Мира, Колхозной и о проспекте Ленина.

- Проверка показала, что на указанных дорогах имеются многочисленные выбоины, трещины, просадки, размеры которых превышают нормативы, определенные государственными отраслевыми стандартами. Уровень освещенности на участках дорог на улицах Космонавтов и Еловой не обеспечивает выполнение требований по обеспечению

безопасности дорожного движения, - сообщила старший помощник прокурора Владимирской области Виктория Туркова.

По результатам проверки прокуроры подали семь исков, потребовав от муниципальных властей устранить нарушения. А на начальника отдела улично-дорожной сети, транспорта и связи городского управления ЖКХ было возбуждено два дела об административных правонарушениях. Его обвиняют в несоблюдении требований по безопасности дорожного движения при строительстве, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов и прочих дорожных сооружений.

Также главе Коврова было направлено представление, которое находится на рассмотрении.