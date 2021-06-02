Базу перегрузки крупногабаритного мусора из Покрова хотят перенести в Бабанино

1 июня заместитель губернатора Роман Годунин провел рабочее совещание по вопросу обращения с твёрдыми коммунальными отходами в Александровском и Петушинском районах.

Наличие в Покрове производственной базы компании «Хартия», на которой проходит перегрузка крупногабаритных отходов, является для этой территории проблемным вопросом. Представители регоператора хотят перенести эту производственную базу из Покрова на собственный полигон вблизи деревни Бабанино. Это позволит сократить издержки и минимизировать повышение тарифа для населения.

После строительства объекта мусоросортировки и размещения производственной базы на территории полигона региональный оператор сможет полностью отказаться от участка в Покрове на улице Франца Штольверка. Перенос планируется осуществить к концу года.