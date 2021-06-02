В Добром в мужском монастыре появился пункт приема бездомных и нуждающихся

Свято-Боголюбский Алексиевский мужской монастырь города Владимира выиграл президентский грант и начал реализацию проекта «Организация пункта питания и первичного приема для лиц без определенного места жительства и людей, попавших в кризисную жизненную ситуацию». Для этого на территории монастыря оборудовали вагончик, в котором появились кровать, стол со стульями, душ и туалет. Там же нуждающихся накормят горячим обедом и предложат чистую одежду. В пункт приема уже начали обращаться бездомные, оставшиеся без крова жертвы мошенников, беременные женщины, решившиеся на аборт, те, кто больше не может терпеть семейное насилие, и даже подростки, ушедшие из дома из-за семейно-бытовых конфликтов.

- После получения еды, одежды, отдыха подопечные направляются на встречи со специалистами социальных учреждений, Владимирского центра реабилитации для лиц без определённого места жительства, в фонд "Дорог каждый", если это бездомный, для дальнейшей социализации (жилье, содействие в восстановлении документов и последующее трудоустройство), - говорят организаторы проекта. - Для того, чтобы вернуть людей, попавших в кризисную жизненную ситуацию, к нормальной жизни и поменять их жизненные установки, с ними будут общаться как священнослужители и послушники монастыря, так и приглашенные социальные работники.

Пункт приема работает по адресу г. Владимир, Константино-Еленинский проезд, д. 8. Время работы с 8 до 17 ч. Контактное лицо: 8 (915) 756-12-63 Заплаткин Юрий Михайлович