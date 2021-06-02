Гость Владимира похитил из банкомата двести тысяч рублей

Фрунзенским районным судом города Владимира вынесен приговор 29-летнему уроженцу Саратовской области, который признан виновным в краже. В конце марта прошлого года он пришел в торговый центр «Восток-1» в городе Владимире, чтобы снять денег с карты. Там в банкомате он увидел в слоте выдачи денежных средств пачку купюр достоинством 5 тысяч рублей, которые остались там после неудачной попытки их снятия другим жителем. Поскольку ни владельца денег, ни посторонних рядом не было, он забрал в общей сложности двести тысяч рублей и ушел. Вину подсудимый признал. Суд, соглашаясь с позицией гособвинения назначил виновному наказание в виде полтора года исправительных работ с удержанием из заработка в доход государства 10%. Также удовлетворены исковые требования потерпевшего на сумму 200 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.