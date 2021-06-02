Владимирской области предварительно одобрили строительство инфекционного корпуса при ОДКБ

Губернатор Владимир Сипягин на своей странице ВКонтакте написал о том, что строительство инфекционного корпуса при ОДКБ предварительно одобрено.

- Межведомственная комиссия по подготовке предложений по формированию и повышению расходов инвестиционного характера Совфеда и Минэкономразвития одобрила выделение федеральных средств на нашу инициативу по строительству инфекционного корпуса ОДКБ. Это предварительное решение, итоговое мы ожидаем от Правительственной комиссии, но внимание верхней палаты парламента к нашей обнадеживает. Мы очень надеемся, что в следующем году у нас появится возможность приступить к строительству столь нужного области объекта, - подчеркнул губернатор.

На базе Областной детской больницы хотят построить отдельное инфекционное отделение на 120 коек с боксами и реанимацией.Проектно-сметная документация на строительство корпуса разработана и прошла экспертизу. Стоимость строительства и оснащения – почти 1,5 млрд. рублей.