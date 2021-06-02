Делегация Владимирской области прибыла на Петербургский международный экономический форум

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Делегация Владимирской области прибыла в Северную столицу для участия в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет со 2 по 5 июня, сообщается на официальном сайте губернатора 33 региона Владимира Сипягина.

"Рассчитываем вернуться с форума с пакетом подписанных инвестсоглашений. По итогам Владимирского инвестконгресса в декабре мы завели в регион инвестиции на общую сумму 9,5 млрд рублей. В Санкт-Петербурге рассчитываем в двое-трое превзойти достигнутый зимой результат", - поделился глава региона.

Ожидания губернатора связаны с тем, что на Петербургском международном экономическом форуме 2019 года делегация Владимирской области смогла заключить ряд инвестиционных соглашений. Например, с ГК "МедИнвестГрупп", Черноморским банком торговли и развития (ЧБТР) и другими.

#ПМЭФ2021 #ПМЭФ