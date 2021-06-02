В Гороховце пострадавшие от урагана дома отремонтируют вне очереди

Фото: администрация Владимирской области

В результате ураганного фронта, прошедшего по региону в середине мая, одной из наиболее пострадавших территорий оказался Гороховец. Кроме здания больницы, крыши здесь серьезно повредило в доме №8 по улице Братьев Бесединых, в доме №52 по улице Гагарина, а также в доме №10 по улице Совхозная деревни Арефино.

Как сообщает администрация Владимирской области, в настоящее время региональный фонд капремонта обследовал эти дома и уже составил смету на капитальный ремонт, который произведут вне очереди. В общей сложности затраты составят около 9,5 миллионов рублей. В настоящее время фактически работы по устранению последствия урагана уже начались.