Во Владимире жених воровал украшения невесты, чтобы оплачивать квартиру

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи городского главка полиции Владимира завершили расследование уголовного дела, по которому проходит 33-летний житель региона.

Минувшей зимой к стражам порядка обратилась жительница областного центра, которая сообщила, что у нее пропали ювелирные украшения на сумму более 56 тысяч рублей.

В ходе расследования сыщики установили личности всех, с кем общалась дама до момента исчезновения украшений, и выяснили, что некоторое время она жила с 33-летним жителем одного из областных районов.

После того, как парня задержали и доставили в полицию. Он сознался в краже украшений. По версии следствия, мужчина тащил «ювелирку» и сдавал их в ломбард, а вырученные деньги тратил на аренду той самой квартиры, в которой они жили вместе с потерпевшей.

Оперативникам удалось установить места скупки и вскоре все украшения были возвращены владелице.

В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.