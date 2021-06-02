Во Владимирской области 2 июня коронавирусом заболел 51 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтвержден 51 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Больше всего случаев традиционно во Владимире - 12. 6 случаев в Муромском районе, 5 - в Гусь-Хрустальном, 4 - в Александровском районе, 3 - в Ковровском и Петушинском районах, по 2 случая в Вязниковском, Кольчугинском, Меленковском, Киржачском, Юрьев-Польском, Собинском, Камешковском районах, по 1 случаю в Селивановском, в Судогодском, Суздальском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 33 638 случаев заболевания (7689 сл. в г. Владимире, 4075 сл. в Гусь-Хрустальном, 3695 сл. о. Муром, 2410 сл. в Ковровском, 2122 сл. в Александровском, 1970 сл. в Петушинском, 1421 сл. в Юрьев-Польском, 1307 сл. в Вязниковском, 1500 сл. в Кольчугинском, 1261 сл. в Суздальском, 1042 сл. в Собинском, 1056 сл. в Киржачском, 932 сл. в Меленковском, 746 сл. в Гороховецком, 764 сл. в Камешковском, 715 сл. в Селивановском, 518 сл. в Судогодском, 415 сл. в г. Радужном).