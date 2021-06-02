Владимирцы выбрали место для будущего памятника Андрею Боголюбскому

Фото: администрация города Владимира

С 13 мая по 1 июня жители Владимирской области могли отдать на сайте мэрии областного центра голос за вариант будущего размещения памятника князю Андрею Боголюбскому.

На выбор предлагалось два варианта: установить его на пересечении Лыбедской магистрали и Ерофеевского спуска, либо произвести установку в районе областной администрации на улице Мира.

По итогам голосования, в котором принял участие 1231 человек, победил второй вариант, за который отдали голоса 527 жителей. Напомним — ранее владимирцы заявили, что оба варианта им не нравятся, и предложили установить этот памятник в пригороде Владимира - поселке Боголюбово.

Впрочем, пока не существует даже проекта памятника князю, так что об окончательном месте и сроке его установки речь все еще не ведется, даже несмотря на состоявшееся голосование — если жители обратятся с соответствующей инициативой к губернатору, вариант по его размещению может быть еще пересмотрен.