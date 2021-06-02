В Муромском районе сгорело два дома

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

1 июня около 10 часов вечера сообщили о пожаре в двух жилых домах по адресу: Муромский район, с. Ковардицы, ул. Дзержинского, д. 150, д. 152. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

- Из-за позднего сообщения о пожаре в пожарную охрану и близкого расположения домов, по прибытии к месту пожара пожарных подразделений наблюдалось открытое горение двух домов. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 120 кв. м. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в областном управлении МЧС.

К ликвидации пожара от МЧС привлекались 5 единиц техники, 22 человека личного состава. Также на пожар привлекалась техника воинской части Мурома 1 единица, 3 человека личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.