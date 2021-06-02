В Коврове девочка стояла на краю окна на пятом этаже

По интернету гуляет видео, на котором видно, как в окне пятого этажа стоит маленькая девочка и размахивает куклой. На место выезжал поисково-спасательный отряд Коврова.

- Дежурная смена в это время находилась в Мелехово. Проводили занятия с детьми. После получения сообщения оперативно выдвинулись к месту вызова. По прибытию: ребенка в окне уже не было. Постучавшись в дверь, поняли, что ее никто не откроет. Запросили АКП. При помощи коленчатого подъемника с пожарной части спасатели поднялись к окну, в котором видели девочку. Но ребенка в квартире не увидели. Сейчас этим вопросом будет заниматься полиция, - написал в социальных сетях сотрудник поисково-спасательного отряда Коврова Михаил Быков.