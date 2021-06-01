Во Владимире двенадцать медиков получили медали за доблесть

Губернатор Владимир Сипягин подписал указ о награждении медалью Орлова «За медицинскую доблесть» еще двенадцати работников учреждений здравоохранения Владимирской области за самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни и здоровья. Среди награжденных – шесть медсестре и шесть врачей, один из которых получил награду посмертно. Медали Орлова «За медицинскую доблесть» удостоены Байгузина Люция − медицинская сестра палатная городской клинической больницы № 5 г. Владимира; Головкин Сергей − заведующий отделением, врач-патологоанатом городской клинической больницы № 5 г. Владимира; Горшонкова Татьяна − медицинская сестра палатная клинической больницы «РЖД-Медицина» города Муром; Губаева Татьяна − старшая медицинская сестра Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Муром; Ерегина Наталья − заведующий отделением − врач-пульмонолог городской клинической больницы № 5 г. Владимира; Колганова Марина − медицинская сестра палатная Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Муром; Степанова Виктория − врач-эндокринолог городской клинической больницы № 5 г. Владимира; Суслова Татьяна − медицинская сестра палатная Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Муром; Ударцева Ирина − заведующая отделением − врач-терапевт городской клинической больницы № 5 г. Владимира; Федорович Ольга − старшая медицинская сестра Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Муром. Ирина Доронина, врач-педиатр участковый Ковровской городской больницы № 2, и Губкин Максим, заместитель главного врача Ковровской городской больницы № 2, получили награду посмертно.