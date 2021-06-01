В Собинском районе в столкновении автомобилей пострадали три человека

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 13.40 на 160 километре М-7 37-летний водитель легковушки «Хендай Солярис» столкнулся с ехавшим перед ним грузовиком «КамАЗ», за рулем которого находился водитель 1971 года рождения.

После удара «Хенлай» врезался в «Инфинити»,за рулем которого находился водитель 1989 года рождения.

В результате прибывшие на место врачи «скорой помощи» диагностировали у водителя «Соляриса» закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга, его пассажирке 1985 года рождения поставлен такой же диагноз с переломом поясничного отдела позвоночника, а у второй пассажирки — женщины 1976 года рождения, были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, а также переломы ребер и ключицы. Все пострадавшие были госпитализированы.

В настоящее время Госавтоинспекция проводит по данному факту проверку и устанавливает обстоятельства происшествия.