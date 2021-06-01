Житель Покрова ограбил приятеля, когда был у него в гостях

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи Петушинской полиции завершили расследование уголовного дела. Возбужденного на ранее судимого 35-летнего жителя Покрова.

Мужчине инкриминируют грабеж, совершенный в минувшем феврале.

По словам потерпевшего — приятеля обвиняемого, в тот день они вместе находились в квартире первого, когда тот набросился на него и стал избивать. После этого мужчина схватил сотовый телефон стоимостью 10500 рублей и деньги и сбежал.

Полицейские вскоре выяснили, где находится подозреваемый и задержали его. Уже находясь в отделе полиции мужчина сознался в грабеже. Телефон он вернул, а вот деньги успел потратить.

В настоящее время уголовное дело передано в Петушинский районный суд.